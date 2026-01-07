Dnevni horoskop, Vaga, 07. 01. 2026.

Ljubav: Ravnoteža u odnosima dolazi u fokus. Emocije se traže između razuma i osjećaja. Nešto se sagledava iz nove perspektive. Mir prevladava.

Posao: Suradnje zahtijevaju prilagodbu. Kompromisi donose lakši tijek dana. Odluke se još ne zaključuju. Proces je važniji od ishoda.

Zdravlje: Psihička stabilnost se poboljšava. Tijelo reagira na mirniji tempo. Ravnoteža se učvršćuje.