Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 01. 2026.
Ljubav: Djelovat ćete intenzivno, a strast u vezi bit će prisutna. Odnos s partnerom bit će duboko emotivan, ali i pomalo izazovan.
Posao: Profesionalni uspjeh je moguć, ali važno je izbjegavati konfliktne situacije. Posvetite se organizaciji.
Zdravlje: Može se osjetiti lagani umor zbog previše napora. Preporučuje se lagana fizička aktivnost za opuštanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OSVAJALA SRCA /
Prije Marilyn Monroe, bila je ona: Glumica iz hit serije u mladosti je žarila i palila
OVO MORATI ZNATI /
Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male
ZIMSKE RADOSTI ILI... /
Snijeg na autu i pred ulazom mogao bi vas skupo koštati: Doznajemo koliko je do sada kazni ispisano
VREMENSKA PROGNOZA /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima
SUNČANO, ALI... /
Zima ne popušta! Prvo debeli minusi, a onda stiže najopasnije do sada: Meteorologinja upozorila
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 08. 01. 2026.