Dnevni horoskop, Lav, 08. 01. 2026.

Ljubav: Djelovat ćete intenzivno, a strast u vezi bit će prisutna. Odnos s partnerom bit će duboko emotivan, ali i pomalo izazovan.

Posao: Profesionalni uspjeh je moguć, ali važno je izbjegavati konfliktne situacije. Posvetite se organizaciji.

Zdravlje: Može se osjetiti lagani umor zbog previše napora. Preporučuje se lagana fizička aktivnost za opuštanje.