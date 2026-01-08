Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su danas u središtu pozornosti. Možda ćete osjetiti dublju povezanost s partnerom, a moguće su i iznenadne ljubavne objave.
Posao: Ovaj dan donosi priliku za jaču profesionalnu afirmaciju. Možda se pokrenu važni pregovori ili dogovori koji mogu otvoriti nove mogućnosti.
Zdravlje: Energija je u porastu, ali umor bi mogao biti prisutan. Savjetuje se više vremena za odmor.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OSVAJALA SRCA /
Prije Marilyn Monroe, bila je ona: Glumica iz hit serije u mladosti je žarila i palila
OVO MORATI ZNATI /
Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male
ZIMSKE RADOSTI ILI... /
Snijeg na autu i pred ulazom mogao bi vas skupo koštati: Doznajemo koliko je do sada kazni ispisano
VREMENSKA PROGNOZA /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima
SUNČANO, ALI... /
Zima ne popušta! Prvo debeli minusi, a onda stiže najopasnije do sada: Meteorologinja upozorila
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. 01. 2026.