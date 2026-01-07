Dnevni horoskop, Ribe, 07. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su snažne i intuitivne. Postoji osjećaj dublje povezanosti. Odnosi se doživljavaju iznutra. Tišina govori više od riječi.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Inspiracija se javlja nenametljivo. Proces je važniji od rezultata.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Mir donosi oporavak.