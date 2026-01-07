Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su snažne i intuitivne. Postoji osjećaj dublje povezanosti. Odnosi se doživljavaju iznutra. Tišina govori više od riječi.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Inspiracija se javlja nenametljivo. Proces je važniji od rezultata.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Mir donosi oporavak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA IT ZNALCE /
[KVIZ] Jeste li stručnjak za dijelove računala?
DREVNA TRADICIJA /
Kako čestitati pravoslavni Božić? Jedan od najljepših običaja simbolizira mudrace
BREE VAN DE KAMP /
Iza crvenih uvojaka i porculanskog tena: Teške životne bitke i kontroverze zvijezde 'Kućanica
ZAGREB POJAČAVA KAPACITETE /
Beskućnici spas nalaze u prihvatilištima: 'Smrznu se na ulici, nisu ni svjesni opasnosti'
'TI SE LJUDI NE SNALAZE' /
Zagreb osigurao dodatan smještaj beskućnicima tijekom zime: 'Nema potrebe da provede noć na hladnom'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. 01. 2026.