Luka Dončić se slomio i otvorio dušu: 'Ne znam što bih drugo rekao...'

Slovenski košarkaški superstar Luka Dončić prolazi kroz pravu dramu u svom životu.

Los Angeles Lakersi nedavno su organizirali "Večer očeva" u čast igračima s kćerima. Ironično, nedugo zatim, zvijezda večeri Luka Dončić potvrdio je da prolazi kroz najteže životno razdoblje. Uoči važne utakmice objavio je prekid zaruka s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes i otkrio pozadinu drame koja se mjesecima odvijala.

Nakon utakmice novinar je pitao Luku "Kako si?", na što je

"Dobro sam. Ne znam što bih drugo rekao - dobro sam", rekao je i dodao:

"Ovo je život. Ali ovo je i moj posao i naravno da moram biti ovdje - plaćaju mi ​​puno novca da igram za njih. A košarka mi također pruža neku vrstu utjehe“

Kroz službeno priopćenje za ESPN, slovenski košarkaš je poručio:

"Volim svoje kćeri više od ičega. Činio sam sve što sam mogao da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Sve što radim, radim za sreću svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima".

Dok proživljava prvu punu sezonu u dresu Lakersa, Dončić je sam u Los Angelesu. U privatnom životu mu je pravi kaos, ali on na parketu uništava protivnike i igra sezonu karijere kao vodeći strijelac NBA lige s prosjekom od 32,5 poena po utakmici.

Incident u rodilištu i borba za skrbništvo

Eskalacija se dogodila u prosincu 2025., kada je Dončić u Sloveniji bio na rođenju mlađe kćeri Olivije. Prema medijskim izvještajima, sukob je izbio u rodilištu u Kranju zbog njegove želje da stariju kćer Gabrielu povede u SAD. Goltes se usprotivila i pozvala policiju, koja nije utvrdila elemente kaznenog djela. Dončić od tog incidenta navodno nije vidio svoje kćeri, a uslijedila je pravna bitka: Goltes je u Kaliforniji zatražila alimentaciju, a on u Sloveniji pravo na kontakt s djecom.