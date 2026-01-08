Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 01. 2026.
Ljubav: Kroz razgovor i iskrenost, može doći do razjašnjenja nesuglasica. S partnerom bi mogli lakše razumjeti želje i potrebe jedno drugoga.
Posao: Moguće je da ćete morati donijeti važne odluke u vezi s radnim projektima. Ovaj put vaša intuicija bit će dobar vodič.
Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali trebalo bi se posvetiti mentalnoj ravnoteži kako bi fizičko zdravlje bilo u harmoniji.
