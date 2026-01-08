Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. 01. 2026.
Ljubav: Osjetit ćete snažnu povezanost s partnerom. Mogući su trenuci romantike koji će donijeti nova emocionalna iskustva.
Posao: Današnji dan donosi stabilnost. Vaš rad bit će prepoznat, a mogućnosti za napredak sve su veće.
Zdravlje: Fizičko stanje bit će stabilno, ali emocionalna ravnoteža bit će važna za ukupno zdravlje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OSVAJALA SRCA /
Prije Marilyn Monroe, bila je ona: Glumica iz hit serije u mladosti je žarila i palila
OVO MORATI ZNATI /
Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male
ZIMSKE RADOSTI ILI... /
Snijeg na autu i pred ulazom mogao bi vas skupo koštati: Doznajemo koliko je do sada kazni ispisano
VREMENSKA PROGNOZA /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima
SUNČANO, ALI... /
Zima ne popušta! Prvo debeli minusi, a onda stiže najopasnije do sada: Meteorologinja upozorila
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. 01. 2026.