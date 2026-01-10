FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 10. i 11. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 10. i 11. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije se doživljavaju intenzivnije nego inače. Prošle situacije dobivaju novo značenje. U tišini se prepoznaje ono što je dugo bilo potisnuto. Osjećaj unutarnje jasnoće donosi smirenost.

Posao: Potreba za kontrolom polako se otpušta. Uočava se gdje je energija nepotrebno rasipana. Vikend donosi misli o novim smjerovima. Stari obrasci više ne djeluju privlačno.

Zdravlje: Tijelo reagira na emotivna stanja. Potreba za povlačenjem i odmorom postaje izraženija. Regeneracija dolazi kroz mir. Sitni signali ne prolaze nezapaženo.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke vezane uz osobnu snagu. Ponavljaju se simboli iz prošlosti. Intuicija se pojačava tijekom noći. Vizije budućnosti dobivaju konkretniji oblik.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 10. i 11. 01. 2026.