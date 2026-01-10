Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 10. i 11. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se doživljavaju intenzivnije nego inače. Prošle situacije dobivaju novo značenje. U tišini se prepoznaje ono što je dugo bilo potisnuto. Osjećaj unutarnje jasnoće donosi smirenost.
Posao: Potreba za kontrolom polako se otpušta. Uočava se gdje je energija nepotrebno rasipana. Vikend donosi misli o novim smjerovima. Stari obrasci više ne djeluju privlačno.
Zdravlje: Tijelo reagira na emotivna stanja. Potreba za povlačenjem i odmorom postaje izraženija. Regeneracija dolazi kroz mir. Sitni signali ne prolaze nezapaženo.
Snovi i vizije: Snovi nose poruke vezane uz osobnu snagu. Ponavljaju se simboli iz prošlosti. Intuicija se pojačava tijekom noći. Vizije budućnosti dobivaju konkretniji oblik.
