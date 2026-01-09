Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 01. 2026.
Ljubav: Danas se možete osjetiti pod velikim emocionalnim pritiskom. Ipak, to će vam pomoći da prepoznate dublje emocije koje ste do sada zanemarivali.
Posao: Neke situacije će se danas razjasniti. Iako možda još nemate sve odgovore, pomak na bolje je očigledan.
Zdravlje: Možda ćete osjetiti napetost u tijelu. Posvetite pažnju svom mentalnom zdravlju jer emocionalni stres može utjecati na vašu energiju.
