Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 09. 01. 2026.
Ljubav: U ljubavi ćete osjetiti novu razinu dubine. Vaša emocionalna povezanost s partnerom postaje snažnija, donoseći osjećaj unutarnje ravnoteže.
Posao: Na radnom mjestu se mogu pojaviti nesuglasice, ali ne brinite. Prilagodite se situaciji i smirite okolnosti mudrošću.
Zdravlje: Energija se postepeno vraća. Ako osjetite napetost u tijelu, možda bi bilo korisno posvetiti se nekoj opuštajućoj aktivnosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOŠĆA DIREKTA /
Nina Violić o svom 'kazališnom filmu uživo': Doznali smo o čemu govore 'Zakopana čuda'
'ZAKOPANA ČUDA' /
Nina Violić kod Mojmire o golotinji, fašizmu i 'kazališnom filmu uživo': 'Jedino je ljubav bitna'
LJUBAVNI PROBLEMI /
Unuka Donalda Trumpa otkrila 'nuspojave' života u slavnoj obitelji: 'Stvarno je neugodno'
NOSTALGIJA ZA SNIJEGOM /
Kerum se za Direkt prisjetio kaosa u Splitu iz 2012.: 'Ovo je poučak kako se sačuvati od lomova'
PRVA REAKCIJA /
Klarica detektirao razloge poraza hrvatskih rukometaša od Njemačke
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 09. 01. 2026.