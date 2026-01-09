Dnevni horoskop, Lav, 09. 01. 2026.

Ljubav: Danas je dan za razmjenu osjećaja. Razgovori koji počinju s nesigurnošću mogu se pretvoriti u snažnu emotivnu povezanost.

Posao: Strpljenje se danas isplaćuje. Djelovanje prema planu, bez impulzivnosti, dovest će vas do željenih rezultata.

Zdravlje: Posvetite pažnju svom umu, jer je on danas najvažniji. Pronađite balans kroz opuštanje i introspekciju.