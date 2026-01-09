Dnevni horoskop, Ribe, 09. 01. 2026.

Ljubav: Snažna intuicija vodi vas prema iskrenim razgovorima s voljenim osobama. Osjećate se bliže nego ikad prije.

Posao: Djelujete smireno i racionalno, što će vam pomoći u poslovnim odlukama. Neka prepreka koja vas je ometala sada će nestati.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali obratite pažnju na mentalnu ravnotežu. Opuštanje će vam pomoći da se oslobodite stresa.