NOĆNA AKCIJA /

Policija upala na car meet u Velikoj Gorici, nije im se svidjelo što su zatekli na nabrijanim jurilicama

Policija upala na car meet u Velikoj Gorici, nije im se svidjelo što su zatekli na nabrijanim jurilicama
Foto: PU zagrebačka

Policija je u ovoj akciji nadzirala velikogoričko područje, ali napominju da će nastaviti s akcijom na području cijelog grada i svih mogućih lokacija za ovakve susrete

14.3.2026.
11:45
Dunja Stanković
PU zagrebačka
Na meti zagrebačke policije noćas se našao car meet na području Velike Gorice gdje su tijekom nadzora otkriveni prekršaji opasne tehničke neispravnosti vozila koja su tamo zatekli. 

Dio je to preventivno-represivne akcije "Nadzor tehničke ispravnosti vozila" te "car meet scene", u suradnji sa lokalnom stanicom za tehnički pregled. 

Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka

Tijekom postupanja, policija je pod povećalo stavila 40 vozila. U stanicu za tehnički pregled poslali su njih 16, od kojih je 13 isključeno iz prometa. I to zbog dva prekršaja tehničke neispravnosti te čak 11 prekršaja opasne tehničke neispravnosti. 

Policija je u ovoj akciji nadzirala velikogoričko područje, ali napominju da će nastaviti s akcijom na području cijelog grada i svih mogućih lokacija za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača. 

Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka

"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", zaključuju iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Gospića nije bio vezan kada je napao policajce: Evo gdje će ga sada prebaciti

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
