Policija upala na car meet u Velikoj Gorici, nije im se svidjelo što su zatekli na nabrijanim jurilicama

Na meti zagrebačke policije noćas se našao car meet na području Velike Gorice gdje su tijekom nadzora otkriveni prekršaji opasne tehničke neispravnosti vozila koja su tamo zatekli.

Dio je to preventivno-represivne akcije "Nadzor tehničke ispravnosti vozila" te "car meet scene", u suradnji sa lokalnom stanicom za tehnički pregled.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Tijekom postupanja, policija je pod povećalo stavila 40 vozila. U stanicu za tehnički pregled poslali su njih 16, od kojih je 13 isključeno iz prometa. I to zbog dva prekršaja tehničke neispravnosti te čak 11 prekršaja opasne tehničke neispravnosti.

Policija je u ovoj akciji nadzirala velikogoričko područje, ali napominju da će nastaviti s akcijom na području cijelog grada i svih mogućih lokacija za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", zaključuju iz policije.

