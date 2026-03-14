Bivši nogometaš Arsenala mora na sud zbog dviju novih optužbi za silovanje: 'Nisam kriv'

Bivša nogometna zvijezda Arsenala, Thomas Partey, uskoro bi trebao pred sud zbog dvije nove optužbe za silovanje.

Srednji vezni igrač optužen je prošlog mjeseca, nakon što je prošle godine bio optužen za pet slučajeva silovanja dviju žena i seksualnog napada na treću. Jučer mu je odobreno izuzeće od prisustvovanja preliminarnom ročištu zbog novih optužbi.

"Žrtva je pristupila nakon što su vijesti o ostalim slučajevima Parteyja objavljene,“ izjavilo je tužiteljstvo, prenosi The Sun.

Parteyjev odvjetnik rekao je sudcima u Westminsteru da će se ganski veznjak izjasniti da nije kriv. Igrač španjolskog Villarreala već je ranije izjasnio da nije kriv po ostalim optužbama, koje datiraju iz 2021. i 2022. godine.

Bivši nogometaš Arsenala stigao je u London 2020. iz Atletico Madrida u transferu vrijednom oko 45 milijuna funti, a klub je napustio prošlog lipnja. Za Ganu je odigrao više od 50 utakmica, uključujući Svjetsko prvenstvo i Afrički kup nacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'