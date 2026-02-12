Nogometaš Villarreala Thomas Partey optužen je za dva nova silovanja u Velikoj Britaniji, prema današnjem izdanju Telegrapha.

Ganski veznjak i nekadašnji igrač Arsenala trebao bi se ponovno pojaviti pred Prekršajnim sudom u Westminsteru u ožujku. Problemi se povećavaju za afričkog reprezentativca, koji je trenutno pod istragom po pet točaka optužnice za silovanje i jednu točku optužnice za seksualni napad.

Optužbe koje su sada podignute protiv Parteya odnose se na 2021. i 2022. godinu. Partey, koji se već pojavio na prvom ročištu ranije ove sezone, izjasnio se da nije kriv i trebao bi se pojaviti na britanskom sudu u studenom. Trebao bi se pojaviti 13. ožujka zbog novih optužbi.

Njegovo potpisivanje za Villarreal nije prošlo bez kontroverzi, jer se klub pozvao na pretpostavku nevinosti kako bi opravdao njegov transfer. Trenutno je na slobodi uz jamčevinu, a sudac mu je dopustio da nastavi igrati nogomet. Njegovo vrijeme s Žutom podmornicom bilo je razočarenje, a trener Marcelino je nedavno izjavio da ne pokazuje potrebnu razinu za igru ​​na najvišoj razini.

