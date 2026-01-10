Dnevni horoskop, Lav, 10. i 11. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za priznanjem se smanjuje. Autentičnost postaje važnija od dojma. Emocionalna istina izlazi na površinu. Odnosi se promatraju realnije.

Posao: Ambicije se preispituju bez pritiska. Razmišlja se o smislu uloženog truda. Vikend donosi distancu od vanjskih očekivanja. Fokus se vraća unutarnjoj motivaciji.

Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Napetost se lako oslobađa. Vitalnost se postupno vraća.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke o samopouzdanju. Javljaju se simboli svjetla i pozornice. Podsvijest traži iskren izraz. Vizije ukazuju na novi osobni smjer.