Dnevni horoskop, Rak, 10. i 11. 01. 2026.

Ljubav: Emotivna dubina obilježava vikend. Osjećaji se doživljavaju snažnije. Prošle veze se promatraju iz drugačije perspektive. Srce se oslobađa tereta.

Posao: Intuitivni uvidi vezani uz posao postaju jasni. Razmišlja se o sigurnosti i stabilnosti. Vikend donosi tihe odluke. Unutarnji glas dobiva važnost.

Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je naglašena. Potreba za povlačenjem je prirodna. Emocionalni balans izravno utječe na tijelo. Smirenje donosi olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi su intenzivni i emocionalni. Javljaju se slike iz djetinjstva. Podsvijest čisti stare emotivne zapise. Vizije donose osjećaj sigurnosti.