Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. i 11. 01. 2026.
Ljubav: Emotivna dubina obilježava vikend. Osjećaji se doživljavaju snažnije. Prošle veze se promatraju iz drugačije perspektive. Srce se oslobađa tereta.
Posao: Intuitivni uvidi vezani uz posao postaju jasni. Razmišlja se o sigurnosti i stabilnosti. Vikend donosi tihe odluke. Unutarnji glas dobiva važnost.
Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je naglašena. Potreba za povlačenjem je prirodna. Emocionalni balans izravno utječe na tijelo. Smirenje donosi olakšanje.
Snovi i vizije: Snovi su intenzivni i emocionalni. Javljaju se slike iz djetinjstva. Podsvijest čisti stare emotivne zapise. Vizije donose osjećaj sigurnosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PITAJ ZVIJEZDE /
Kompatibilnost horoskopskih znakova: Otkrij tko je tvoja savršena ljubavna kombinacija
OD TINDERA DO ROPSTVA /
Šokantno upozorenje hrvatskog stručnjaka o mračnoj strani online ljubavi
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. i 11. 01. 2026.