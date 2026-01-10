Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. i 11. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom se jasnije osjeća. Emocije se promatraju bez vezivanja. Vikend donosi osjećaj olakšanja. Iskrenost prema sebi postaje ključna.
Posao: Razmišljanja o širim mogućnostima se intenziviraju. Planovi vezani uz budućnost dobivaju novi oblik. Vikend potiče vizionarski pogled. Inspiracija dolazi spontano.
Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potreba za kretanjem i boravkom na svježem zraku jača. Tijelo traži slobodu. Oporavak dolazi kroz promjenu okoline.
Snovi i vizije: Snovi donose slike putovanja i širine. Javljaju se simboli daljina. Podsvijest potiče rast. Vizije su usmjerene prema budućnosti.
