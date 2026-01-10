Dnevni horoskop, Vaga, 10. i 11. 01. 2026.

Ljubav: Odnosi se promatraju kroz prizmu ravnoteže. Emocionalni kompromisi se preispituju. Vikend donosi tihe odluke. Harmonija se traži bez napora.

Posao: Razmišljanja o suradnjama dolaze u fokus. Uočava se tko donosi ravnotežu, a tko nemir. Vikend služi za distancu. Jasnoća se sama nameće.

Zdravlje: Psihički mir ima ključnu ulogu. Napetost se odražava kroz tijelo. Potreba za estetskim i ugodnim okruženjem jača. Smirenost dolazi postupno.

Snovi i vizije: Snovi donose simbole odnosa i izbora. Javljaju se slike ravnoteže ili njezina izostanka. Podsvijest ukazuje na pravu mjeru. Vizije vode prema skladu.