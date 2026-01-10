FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. i 11. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. i 11. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Intenzitet emocija se produbljuje. Skriveni osjećaji izlaze na površinu. Vikend donosi transformaciju odnosa. Istina postaje neizbježna.

Posao: Unutarnja motivacija se mijenja. Stari ciljevi gube snagu. Razmišlja se o potpunoj promjeni smjera. Fokus je na dugoročnom.

Zdravlje: Tijelo prolazi kroz proces čišćenja. Emocionalni tereti se oslobađaju. Regeneracija dolazi iznutra. Snaga se obnavlja tiho.

Snovi i vizije: Snovi su snažni i simbolični. Javljaju se motivi transformacije. Podsvijest otkriva skrivene strahove. Vizije nose snažne poruke promjene.

