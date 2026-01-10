Dnevni horoskop, Jarac, 10. i 11. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Odnosi se temelje na povjerenju. Vikend donosi osjećaj stabilnosti. Tišina ima posebnu vrijednost.

Posao: Odgovornost se sagledava iz nove perspektive. Razmišlja se o granicama i osobnim prioritetima. Vikend donosi distancu od obaveza. Fokus se pomiče.

Zdravlje: Tijelo pokazuje potrebu za odmorom. Napetost se nakupljala dulje vrijeme. Regeneracija zahtijeva strpljenje. Stabilnost se postupno vraća.

Snovi i vizije:

Snovi su ozbiljni i konkretni. Javljaju se slike postignuća i ciljeva. Podsvijest provjerava smjer. Vizije donose dugoročnu sigurnost.