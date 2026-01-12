Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 12. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna sigurnost dolazi u prvi plan. Prisutan je osjećaj pripadnosti i topline. Stare rane polako gube snagu.
Posao: Poslovne obveze obavljaju se s većom odgovornošću. Intuicija pomaže u donošenju pravih odluka. Osjećaj kontrole se vraća.
Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na fizičko. Potreba za povlačenjem i odmorom je naglašena. Regeneracija dolazi kroz mir.
