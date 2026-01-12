Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se produbljuju kroz tihe geste i suptilne znakove pažnje. Osjećaj bliskosti jača bez potrebe za velikim riječima. Povjerenje se gradi prirodnim tijekom.
Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Primjećuje se pomak u načinu razmišljanja o sigurnosti i vrijednosti rada. Strpljenje pokazuje svoju snagu.
Zdravlje: Osjeća se potreba za sporijim ritmom. Tijelo traži ravnotežu i stabilnost. Manje promjene donose veće olakšanje.
