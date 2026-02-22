Nakon Banovine ustala i Lika! Žestok prosvjed protiv MUP-a u Korenici: 'Gdje su ti migranti!?'
Stanovnici Korenice i obližnjih mjesta podigli su svoj glas protiv plana MUP-a da u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi bude Centar za migrante
Uz zvuke vatrogasnih sirena oko 12 sati u nedjelju počeo je najavljeni prosvjed u Korenici, javlja Večernji list. Načelnik Općine Plitvička Jezera, Hrvoje Matejčić obratio se okupljenima.
"Vidjeli ste migrantski centar u Bihaću. Gdje su ti migranti - u centru ili po Bihaću? Mi ne želimo takvu situaciju u našoj općini. Ne damo Željavu!", kazao je.
Matejčić je dodao kako je od nadležnih tijela tražio odgovor zašto se stanovnicima ovog kraja ništa ne govori, zašto im se ne kaže što planiraju u njihovom dvorištu.
'Zašto su odabrali naše dvorište?'
Matejčić se u govoru pred masom prosvjednika zapitao zašto je MUP odabrao Željavu? "Zašto baš naše, svjetski poznato dvorište? Kada su shvatili da smo svi zajedno složni i da se sprema jedan ovako ozbiljan prosvjed, jučer navrat nanos stiže delegacija iz MUP-a da nas usmeno, dakako, upozna s onime što mi već znamo.
Ništa napismeno nemamo još uvijek. Prvo, kažu, grade privremeni kamp sa 450 kontejnera u žici na pistama, a onda u vojarni onaj trajni. Potvrđuju da će moći primiti 1500 migranata i 200 radnika i policajaca", rekao je Matejčić.
Kompleks Željava, službenog naziva Klek 505 izgrađen je u tajnosti za vrijeme Hladnog rata. Prostire se podno Plješivice na više od 300 hektara na kojima su vojarne, tuneli i piste.
