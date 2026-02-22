Nakon Banovine ustala i Lika! Žestok prosvjed protiv MUP-a u Korenici: 'Gdje su ti migranti!?'

Stanovnici Korenice i obližnjih mjesta podigli su svoj glas protiv plana MUP-a da u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi bude Centar za migrante.

Uz zvuke vatrogasnih sirena oko 12 sati u nedjelju počeo je najavljeni prosvjed u Korenici, javlja Večernji list. Načelnik Općine Plitvička Jezera, Hrvoje Matejčić obratio se okupljenima.

"Vidjeli ste migrantski centar u Bihaću. Gdje su ti migranti - u centru ili po Bihaću? Mi ne želimo takvu situaciju u našoj općini. Ne damo Željavu!", kazao je.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Matejčić je dodao kako je od nadležnih tijela tražio odgovor zašto se stanovnicima ovog kraja ništa ne govori, zašto im se ne kaže što planiraju u njihovom dvorištu.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

'Zašto su odabrali naše dvorište?'

Matejčić se u govoru pred masom prosvjednika zapitao zašto je MUP odabrao Željavu? "Zašto baš naše, svjetski poznato dvorište? Kada su shvatili da smo svi zajedno složni i da se sprema jedan ovako ozbiljan prosvjed, jučer navrat nanos stiže delegacija iz MUP-a da nas usmeno, dakako, upozna s onime što mi već znamo.

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ništa napismeno nemamo još uvijek. Prvo, kažu, grade privremeni kamp sa 450 kontejnera u žici na pistama, a onda u vojarni onaj trajni. Potvrđuju da će moći primiti 1500 migranata i 200 radnika i policajaca", rekao je Matejčić.

Kompleks Željava, službenog naziva Klek 505 izgrađen je u tajnosti za vrijeme Hladnog rata. Prostire se podno Plješivice na više od 300 hektara na kojima su vojarne, tuneli i piste.

