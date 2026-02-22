Zlokobna prijetnja stigla iz naše susjedne zemlje: 'Nećemo mirno promatrati taj naftovod'

Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je u nedjelju da Budimpešta neće mirno promatrati dok je naftovod Družba zatvoren te je najavio niz protumjera prema Ukrajini i Bruxellesu. Svemu je prethodila sjednica Nacionalnog vijeća za energetsku sigurnost koju je sazvao kako bi se razmotrila situacija koju je izazvala "ukrajinska ucjena".

Orbán tvrdi da Ukrajina sprječava da "jeftina ruska nafta" naftovodom Družba stigne u Mađarsku te da time stvara rizik za energetsku sigurnost zemlje. "Nećemo stajati po strani dok je naftovod zatvoren. Osigurat ćemo opskrbu Mađarske gorivom i poduzeti potrebne protumjere dok se isporuke ne nastave", poručio je Orban na X-u.

Kao konkretne mjere naveo je obustavu isporuka dizela iz Mađarske prema Ukrajini, odbijanje bilo kakvog vojnog zajma Ukrajini te uskraćivanje potpore novim sankcijama, uključujući odbacivanje 20. paketa sankcija.

Mađarska će u opskrbi energijom postupati oprezno ondje gdje Ukrajina ovisi o Mađarskoj, tvrdi Orban. Pritom dodaje da s druge strane granice žive i Mađari. "Neprijatelj nije ukrajinski narod, nego loša ukrajinska politika", kazao je.

❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.



Countermeasures:



❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.

❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026

Mađarska blokira ukrajinski ratni zajam

Mađarska je u petak najavila da će blokirati paket zajmova Europske unije za Ukrajinu u vrijednosti od 90 milijardi eura dok se ne obnovi isporuka sirove nafte naftovodom Družba.

Ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto izjavio je da Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavom tranzita nafte, i to u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom, s ciljem izazivanja poremećaja u opskrbi i rasta cijena goriva uoči izbora.

„Nećemo popustiti ovoj ucjeni, nećemo financirati rat Ukrajine, nećemo dopustiti da se novac mađarskog naroda šalje u Ukrajinu i nećemo dopustiti rast cijena goriva u Mađarskoj“, rekao je Szijjarto. Dodao je da Ukrajina blokadom naftovoda krši Sporazum o pridruživanju s Europskom unijom te poručio da Ukrajina neće imati pristup europskom zajmu dok se ne nastavi isporuka nafte Mađarskoj.

Prekid isporuke i međusobne optužbe

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, nakon što je, prema tvrdnjama Kijeva, ruski napad dronom pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Budimpešta i Bratislava, međutim, tvrde da je za dugotrajan prekid odgovorna Ukrajina.

Slovački premijer Robert Fico zaprijetio je da će prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom ako Kijev ne obnovi protok ruske nafte prema Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija. Sličnu prijetnju nekoliko dana ranije iznio je i Orban. Slovačka i Mađarska jedine su članice Europske unije koje se i dalje u znatnoj mjeri oslanjaju na rusku naftu koja se isporučuje sovjetskim naftovodom Družba preko Ukrajine.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je „ultimatume i ucjene“ vlada Mađarske i Slovačke, poručivši da bi takve zahtjeve trebalo uputiti Kremlju, a ne Kijevu.

Kijev tvrdi da su takve prijetnje „provokativne, neodgovorne i opasne za energetsku sigurnost cijele regije“, dok Budimpešta i Bratislava inzistiraju da štite vlastitu energetsku stabilnost i interese svojih građana.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ