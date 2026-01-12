Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 01. 2026.

Ljubav: Emocionalna distanca se smanjuje. Pojavljuje se potreba za autentičnom povezanošću. Odnosi dobivaju novu dinamiku.

Posao: Originalne ideje traže konkretan okvir. Razmišljanja se usmjeravaju prema budućnosti. Uočava se vlastiti potencijal.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potrebno je pronaći ravnotežu između tijela i uma. Opuštanje donosi jasnoću.