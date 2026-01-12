Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 01. 2026.

Ljubav: Intenzivne emocije se smiruju. Dolazi do dubljeg razumijevanja vlastitih potreba. Povjerenje se gradi iznutra.

Posao: Fokus je na kontroli i strategiji. Neki potezi iz prošlosti sada pokazuju svoj smisao. Snaga se koristi promišljeno.

Zdravlje: Energija se obnavlja kroz emocionalno rasterećenje. Tijelo reagira pozitivno na unutarnje promjene. Regeneracija je naglašena.