Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 01. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije se smiruju. Dolazi do dubljeg razumijevanja vlastitih potreba. Povjerenje se gradi iznutra.
Posao: Fokus je na kontroli i strategiji. Neki potezi iz prošlosti sada pokazuju svoj smisao. Snaga se koristi promišljeno.
Zdravlje: Energija se obnavlja kroz emocionalno rasterećenje. Tijelo reagira pozitivno na unutarnje promjene. Regeneracija je naglašena.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZVALI SU GA? /
Trump: 'Iran želi pregovarati, dosta im je da ih tučemo, ali možda ćemo morati prije djelovati'
ZANIMLJIVA PITANJA /
[KVIZ] Koliko znaš o Šibensko-kninskoj županiji?
MOŽDA NISTE SVJESNI /
Imate osjećaj krivnje ako ne pojedete sve s tanjura? Evo zašto do toga dolazi
OKRENULA SE VJERI /
Hrvate zaludjela ljepotom, a o njenom hitu s Eurovizije svi su brujali: Albina danas vodi drugačiji život
ŽIVOT U MIROVINI /
Pola mirovine i puno radno vrijeme: Stigla nova pravila za one koji žele raditi u penziji
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 01. 2026.