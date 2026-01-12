Dnevni horoskop, Jarac, 12. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno, ali snažno. Sigurnost i lojalnost dobivaju veći značaj. Povjerenje se produbljuje.

Posao: Odgovornost donosi rezultate. Dugoročni ciljevi postaju jasniji. Ustrajnost se isplaćuje.

Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali se traži ravnoteža. Potreban je kvalitetan odmor. Stabilnost tijela se vraća.