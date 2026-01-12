Dnevni horoskop, Ribe, 12. 01. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost je naglašena. Intuicija vodi prema iskrenim osjećajima. Neki odnosi dobivaju dublji smisao.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Inspiracija se pretače u konkretne zadatke. Povjerenje u vlastiti osjećaj raste.

Zdravlje: Potreba za mirom i tišinom je izražena. Tijelo reagira na emocionalno stanje. Regeneracija dolazi kroz povlačenje.