Dnevni horoskop, Ribe, 12. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost je naglašena. Intuicija vodi prema iskrenim osjećajima. Neki odnosi dobivaju dublji smisao.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Inspiracija se pretače u konkretne zadatke. Povjerenje u vlastiti osjećaj raste.
Zdravlje: Potreba za mirom i tišinom je izražena. Tijelo reagira na emocionalno stanje. Regeneracija dolazi kroz povlačenje.
