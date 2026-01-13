Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 01. 2026.

Ljubav: Komunikacija igra važnu ulogu u emotivnim odnosima. Izgovorene riječi nose veću težinu nego inače. Dolazi do razjašnjavanja nesporazuma iz prošlosti. Mentalna povezanost jača.

Posao: Ideje se brzo razvijaju i dobivaju praktičnu primjenu. Informacije dolaze iz više smjerova. Potrebno je jasno razdvojiti bitno od nebitnog. Suradnje se pokazuju korisnima.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je naglašena. Potreba za kratkim pauzama postaje izraženija. Ravnoteža se postiže kroz promjenu fokusa.