Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 13. 01. 2026.
Ljubav: Analiza osjećaja donosi jasnoću. Uočavaju se detalji koji su ranije bili zanemareni. Odnosi se stabiliziraju kroz razumijevanje. Emocije se izražavaju suptilno.
Posao: Preciznost i organizacija dolaze do izražaja. Radni zadaci se rješavaju učinkovito. Postavlja se jasnija struktura za buduće obveze. Odgovornost se isplati.
Zdravlje: Tijelo reagira na unutarnji stres. Potrebna je bolja ravnoteža između obaveza i odmora. Sitne promjene donose olakšanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BUDUĆNOST SAVEZA NA KOCKI /
Šamar Trumpu iz Europe, što će biti s NATO-om ako učini ovo?
TERET CARINA /
Nakon prijetnji napadom, Trump zadao novi udarac Iranu i saveznicima: 'To je konačna odluka'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 13. 01. 2026.