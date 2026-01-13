Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 13. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na osobnu vrijednost unutar odnosa. Emocionalna razmjena postaje otvorenija. Prepoznaje se važnost ravnoteže između davanja i primanja. Samopouzdanje raste.
Posao: Profesionalni identitet dolazi u fokus. Postignuća iz prošlosti dobivaju novo priznanje. Ambicije se usklađuju s realnim mogućnostima. Vidljivost se povećava.
Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Potrebno je pravilno rasporediti snagu. Vitalnost se obnavlja kroz odmor.
