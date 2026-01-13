Rak /
Ljubav: Emocionalna osjetljivost donosi dublje razumijevanje odnosa. Prošlost se promatra s više zrelosti. Osjećaj pripadnosti dobiva novo značenje. Intimnost se produbljuje.
Posao: Radno okruženje zahtijeva prilagodbu. Unutarnji osjećaj vodi prema ispravnim odlukama. Sigurnost se gradi postupno. Diskretni napori donose rezultate.
Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Potreba za mirom i povlačenjem je naglašena. Regeneracija dolazi kroz tišinu.
Dnevni horoskop, Rak, 13. 01. 2026.