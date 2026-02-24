Pogledajte posljedice masivne snježne oluje, meteorolozi fascinirani: 'Snaga i ljepota!'

Velika snježna oluja pogodila je u ponedjeljak sjeveroistok Sjedinjenih Država od Marylanda do Mainea, prisilivši milijune ljudi da ostanu kod kuće zbog upozorenja na jak vjetar i mećavu. Promet je bio obustavljen a škole i tvrtke zatvorene, piše AP.

Na Manhattanu i u Bronxu palo je više od 30 centimetara snijega. Automobili su ostali zatrpani snijegom, ljudi su pokušavali očistiti svoja vozila, a gradski radnici su čistili pločnike. Nekim stanovnicima snijeg je donio radost pa su pravili snjegoviće u parku Washington Square, a neki su skijali. Drugi su se morali nositi sa snijegom koji je uzrokovao velike komplikacije.

Meteorolozi su rekli da je oluja najjača u zadnjih deset godina. Više od 60 centimetara snijega palo je u dijelovima metropolitanskog sjeveroistoka, oborivši rekorde u akumulaciji snijega na nekim mjestima, onesposobivši javni prijevoz, pa čak i natjeravši Ujedinjene narode da odgode sastanak Vijeća sigurnosti. Dužnosnici su proglasili izvanredno stanje, škole su zatvorene, uključujući i one u New Yorku, koji je imao svoj prvi "staromodni" snježni dan u šest godina, a ljudi su se borili s nestankom struje.

Prati se još jedna oluja

Iako se snijeg pomicao prema sjeveru i smanjivao u drugim područjima, Nacionalna meteorološka služba izjavila je da prati još jednu oluju koja bi mogla donijeti još snijega u regiju kasnije ovog tjedna.

Meteorološka služba nazvala je oluju u ponedjeljak "klasičnom ciklonskom bombom uz sjeveroistočnu obalu". Ciklonska bomba nastaje kada tlak oluje padne za određeni iznos unutar 24-satnog razdoblja, a događa se uglavnom u jesen i zimi kada hladni arktički zrak može dosegnuti jug i sudariti se s toplijim temperaturama.

Iako je bila paralizirajuća i potencijalno opasna za milijune ljudi duž istočne obale, meteorolozi su oduševljeni kombinacijom snage i ljepote. Oluja je pogodila idealan scenarij s upravo pravom temperaturom za mokar, obilan snijeg: Da je bilo toplije, ne bi bilo snijega, a da je bilo hladnije ne bi bile toliko vlage u zraku za snježne padaline, rekao je Owen Shieh, meteorolog za koordinaciju upozorenja u Centru za predviđanje vremena Nacionalne meteorološke službe u Marylandu.