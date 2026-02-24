Pronađeno tijelo muškarca kojeg su greškom oteli i mučili: Evo tko je bio stvarna meta

Nakon opsežne potrage, u blizini golf terena na sjeveru Sydneya pronađeno je tijelo 85-godišnjaka koji je greškom otet, mučen i ubijen u slučaju koji je šokirao Australiju.

Građani su pomogli u pronalasku njegovih ostataka, koji su otkriveni u utorak na susjednom posjedu pored golf i country kluba Lynwood blizu Pitt Towna, potvrdio je zaposlenik za Daily Mail.

Za Chrisom Baghsarianom tragalo se 11 dana, nakon što je otet u svom domu u North Rydeu 13. veljače. Policija vjeruje da on nije bio meta napadača, ali da su ga napadači greškom oteli jer su ga zamijeili za nekog drugog.

Vjeruje se da su stvarne mete otmičara zapravo bili rođaci Dimitrija Stepanaya, bivšeg kriminalca koji sada ima svoju marku odjeće.

'Oteli pogrešnog tipa'

Otmičari su kontaktirali Stepanyana, koji je živio u istoj ulici kao i oteti 85-godišnjak, nekoliko sati nakon otmice i od njega tražili 50 milijuna dolara otkupnine. U porukama između poduzetnika i otmičara koje su razmjenjivali putem Threeme, aplikacije za šifrirane poruke, pronađene su fotografije i snimke Baghsariana. Stepanyan im je jasno dao do znanja da su "oteli pogrešnog tipa".

Tijelo je otkriveno na napuštenoj farmi između golf terena i farmi povrća. Radnici obližnjeg golf kluba su posvjedočili da se ta parcela "više ne koristi" i da je obrasla travom do ramena. Glavni inspektor Andrew Marks na konferenciji za medije u utorak kazao je da su Dobri Samarijanci prijavili sumnjive aktivnosti na tom području, i da je nakon toga otkriveno tijelo nestalog starca.

Važnu ulogu je pritom odigrala izgorjela Toyota Corolla, koju su forenzičari povezali s Baghsarianom, viđena u blizini gold kluba dan nakon što je nasilno odveden iz svog doma.

"Čim smo to primili informaciju, bacili smo se na pretragu. To je prostrano područje puno grmlja, no reagirali smo što je brže moguće", dodao je inspektor.

Ta ih je dojava dovela o njegovih posmrtnih ostataka.

Istražitelji nisu otkrivali u kakvom je stanju tijelo bilo kada su ga našli.

Vjeruje se da su otmičari putovali iz North Rydea u Pitt Town kako bi se riješili tijela iste noći, a onda zapalili automobil. "Upotrijebit ćemo sve resurse kako bi pronašli odgovorne i izveli ih pred sud", dodao je inspektor.

Snimke izmučenog starca

Nakon što je policija u utorak ogradila mjesto zločina, blokiran je dio ceste od 400 metara, čime je poljoprivrednim radnicima i osoblju golf terena onemogućen ulazak. No, istovremeno su ljubitelji golfa mogli nastaviti sa svojim aktivnostima na posjedu country kluba, udaljenom svega 50 metara.

Prije nego što je pronađeno tijelo, čime je višednevna potraga dobila tragičan epilog, pojavila se snimka koju su snimili otmičari. Na njoj se vidi da su 85-godišnjaku prekrili lice, a ruke vezali ljepljivom trakom.

Daily Mail prenosi da su navodno kružile i fotografije na kojima mu je odsječen prst.

Nakon što su ga otmičari nasilno izveli iz njegovog doma, vjeruje se da su ga odveli na imanje u Duralu, udaljenom 20 kilometara od mjesta gdje je stanovao. Zatim su ga pretukli pa natjerali da snimi video koji je bio namijenjen članu mafije.

Nakon otmice, napadači nisu tražili otkupninu od njegove obitelji.

Njegovi najbliži opisali su ga kao voljenog i odanog oca, brata, ujaka i djeda. "On je najljubaznija osoba koju znamo, ne bi ni mrava zgazio", stajalo je u zajedničkoj izjavi zabrinutih članova obitelji koju je prošli tjedan objavila policija Novog Južnog Walesa.

"Chrisova otmica djeluje nadrealno i teško nam je shvatiti da je otet i da je naša obitelj upletena u nešto što nema veze s nama", dodali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o otmici koja je potresla SAD: 'Imamo vrlo snažne tragove, odgovori stižu uskoro'