Pomak u istrazi otete majke voditeljice: Pronađeni novi dokazi u kući. 'Možda pripadaju otmičaru'

Istražitelji su otkrili DNK dokaze koji ne pripadaju nestaloj Nancy Guthrie tijekom pretrage njezine kuće u Catalina Foothillsu više od dva tjedna nakon što je oteta, otkrili su izvori za The Post.

Otkriće je uslijedilo u srijedu nakon što su istražitelji još jednom pretražili kuću 84-godišnje majke poznate voditeljice emisije "Today" Savannah Guthrie.

"Vjerujemo da među dokazima imamo DNK koji bi mogao pripadati osumnjičeniku“, rekao je šerif okruga Pima Chris Nanos u emisiji "Today“ u srijedu ujutro.

Nije jasno o kakvim se dokazima radi, no pomak je to u istrazi koja je ušla u treći tjedan. Još uvijek nisu pronađeni jasni tragovi koji bi rasvijetlili što se dogodilo s 84-godišnjakinjom, kao ni osumnjičenici.

Šerifov odjel okruga Pima potvrdio je u srijedu da istražitelji "analiziraju biološke dokaze" pronađene u Nancynoj kući" koji su poslani na laboratorijsku analizu, prenosi The New York Post.

Istražitelji slažu mozak zločina

Novi dokazi daju svježu nadu nakon testova crne rukavice pronađene oko tri kilometra od Nancyne kuće, koji nisu pronašli nikakve podudarnosti u saveznoj bazi DNK podataka.

Odvojeni DNK pronađen ranije u Nancynoj kući također nije odgovarao nijednom zapisu u FBI-jevoj bazi podataka, rekao je šerif. Ispostavilo se da su rukavice tamo ostavili tragači koji su sudjelovali u početnoj potrazi za nestalom ženom.

Osim toga, potvrđeno je da krv pronađena na pragu njezine kuće pripada Nancy.

Osim prikupljenog DNK-a, istražitelji su pratili tragove drugih dokaza, uključujući odjeću i ruksak kupljen u Walmartu koje je navodni otmičar, po svemu sudeći, nosio na snimci nadzorne kamere s vrata u noći nestanka.

Nancyn zet je zadnja osoba koja ju je vidjela 31. siječnja, kada ju je ostavio kući nakon što je večeri s njim i kćeri Annie. Sljedećeg dana prijavljen je njezin nestanak budući da se nije pojavila na nedjeljnoj misi.

Vlasti su tijekom istrage potvrdile da nitko od članova obitelji nije osumnjičen.

Iako istražitelji još uvijek slažu mozaik zločina, vjeruju da je Nancy odvedena iz kuće protiv svoje volje.

Savezni istražni ured (FBI) u utorak je objavio snimku osobe koja se dovodi u vezu s nestankom. Na videozapisu se vidi kako naoružani osumnjičenik prilazi vratima njezine kuće, podiže ruku kako bi se sakrio od kamere. Njegov identitet nije poznat jer je nosio masku na licu.

FBI nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi pomogle u pronalasku nestale žene ili uhićenja osumnjičenog.