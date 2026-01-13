Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 01. 2026.

Škorpion /
Ljubav: Intenzivne emocije izlaze na površinu. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije. Istine se više ne mogu ignorirati. Strast se isprepliće s introspekcijom.
Posao: Fokus je na dubinskom rješavanju problema. Tajne informacije ili skriveni detalji postaju vidljivi. Snaga se crpi iz kontrole situacije. Promjene donose moć.
Zdravlje: Regeneracija dolazi kroz emocionalno rasterećenje. Tijelo reagira na unutarnje procese. Potrebno je slušati signale.
