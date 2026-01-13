Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 13. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Povjerenje se gradi kroz dosljednost. Odnosi dobivaju ozbiljniji ton. Stabilnost donosi sigurnost.
Posao: Profesionalni ciljevi dolaze u prvi plan. Trud iz prethodnog razdoblja počinje donositi rezultate. Autoritet se učvršćuje. Dugoročne strategije se potvrđuju.
Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali iscrpljenost se može pojaviti. Potreban je kvalitetan odmor. Tijelo traži strukturu.
