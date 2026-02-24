Kaja proslavila rođendan glamuroznom objavom: U komentarima se javio i bivši 'Gospodin Savršeni'

Kaja Casar, slovenska influencerica i sportašica koja je brzo osvojila simpatije hrvatske publike kao jedna od glavnih favoritkinja u showu "Gospodin Savršeni", proslavila je svoj 27. rođendan. Tim povodom podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju glamuroznih fotografija popraćenih snažnom porukom o osobnom rastu.

Glamurozna proslava i poruka o samoprihvaćanju

Na profesionalnim fotografijama koje je objavila, Kaja pozira u elegantnoj, svjetlucavoj haljini uz raskošnu ružičastu tortu. Njezin izgled odiše samopouzdanjem, a osmijeh otkriva zadovoljstvo životnom fazom u kojoj se nalazi. Ipak, najveću pažnju privukao je opis objave, u kojem je sažela svoj put.

"27 godina učenja, odučavanja i postajanja netko tko mi se zapravo sviđa", napisala je Casar, dajući do znanja da je rođendan za nju više od proslave; to je trenutak za refleksiju o vlastitom napretku i prihvaćanju sebe. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Prostor za komentare ispunjen je čestitkama na slovenskom i hrvatskom jeziku, a pratitelji su joj uputili brojne komplimente.

Poruke poput "Sretan ti rođendan kraljicee" i "Predivna si" svjedoče o podršci koju uživa s obje strane granice. Mnogi su istaknuli kako je upravo njezina iskrenost i prizemljenost, unatoč atraktivnom izgledu, ono što ih je privuklo. Također, zanimljivo je spomenuti i kako se u moru čestitki posebno izdvojila ona prošlogodišnjeg 'Gospodina Savršenog' Miloša Mićovića koji joj je poručio: "Sretan ti rođendan Kajo, sve najljepše".

Put od Slovenije do srca hrvatske publike

Ovaj rođendan dolazi u trenutku dok Kaja proživljava veliku popularnost u Hrvatskoj zahvaljujući sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni", gdje se bori za srce Karla Godeca. Gledatelji je smatraju jednom od glavnih favoritkinja, a njezina karizma i sportska pozadina izdvajaju je od ostalih natjecateljica.

Podsjetimo, Kaja je svestrana sportašica s iskustvom u karateu i nogometu, a posljednjih nekoliko godina živi na Tenerifima gdje radi kao instruktorica surfanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija