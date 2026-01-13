Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna dubina donosi snažne uvide. Suosjećanje i razumijevanje jačaju odnose. Intuicija vodi prema ispravnim zaključcima. Osjećaji se stapaju s duhovnošću.
Posao: Kreativni potencijal dolazi do izražaja. Inspiracija se pojavljuje neočekivano. Granice između mašte i stvarnosti se brišu. Potrebna je jasna struktura.
Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Regeneracija dolazi kroz opuštanje i mir.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BUDUĆNOST SAVEZA NA KOCKI /
Šamar Trumpu iz Europe, što će biti s NATO-om ako učini ovo?
TERET CARINA /
Nakon prijetnji napadom, Trump zadao novi udarac Iranu i saveznicima: 'To je konačna odluka'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 01. 2026.