Dnevni horoskop, Ribe, 13. 01. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina donosi snažne uvide. Suosjećanje i razumijevanje jačaju odnose. Intuicija vodi prema ispravnim zaključcima. Osjećaji se stapaju s duhovnošću.

Posao: Kreativni potencijal dolazi do izražaja. Inspiracija se pojavljuje neočekivano. Granice između mašte i stvarnosti se brišu. Potrebna je jasna struktura.

Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Regeneracija dolazi kroz opuštanje i mir.