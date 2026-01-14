Dnevni horoskop, Lav, 14. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za priznanjem postaje jasna. Emocionalna razmjena dobiva novu dubinu. Neki odnosi prolaze test iskrenosti. Srce traži autentičnost.

Posao: Fokus se stavlja na osobni doprinos. Prepoznaje se vlastita uloga u zajedničkim projektima. Ambicije se oblikuju realnije. Autoritet se gradi tiho.

Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Potrebno je pronaći ravnotežu između aktivnosti i odmora. Tijelo traži pažnju.