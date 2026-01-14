Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 01. 2026.
Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu tihe procjene. Emocionalna sigurnost traži se kroz djela, a ne riječi. Neki obrasci ponašanja postaju jasniji nego prije. Mir se pronalazi u jednostavnosti.
Posao: Financijske teme dolaze u prvi plan. Osjećaj kontrole postupno se vraća. Donose se odluke koje imaju dugotrajan učinak. Strpljenje pokazuje svoju snagu.
Zdravlje: Potreba za usporavanjem postaje naglašena. Tijelo reagira na ritam koji mu je nametnut. Odmor dobiva novu vrijednost.
