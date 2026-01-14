FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 14. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 14. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu tihe procjene. Emocionalna sigurnost traži se kroz djela, a ne riječi. Neki obrasci ponašanja postaju jasniji nego prije. Mir se pronalazi u jednostavnosti.

Posao: Financijske teme dolaze u prvi plan. Osjećaj kontrole postupno se vraća. Donose se odluke koje imaju dugotrajan učinak. Strpljenje pokazuje svoju snagu.

Zdravlje: Potreba za usporavanjem postaje naglašena. Tijelo reagira na ritam koji mu je nametnut. Odmor dobiva novu vrijednost.

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 01. 2026.