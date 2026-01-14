Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se bude na neočekivan način. Prošle situacije dobivaju novo značenje. Osjećaj sigurnosti postaje važniji od uzbuđenja. Neke istine izlaze na površinu bez velikih riječi.
Posao: Primjećuje se promjena u načinu razmišljanja o vlastitoj vrijednosti. Odnosi s autoritetima dobivaju drugačiju dinamiku. Napetosti se smiruju kroz tihe dogovore. Fokus se prebacuje na dugoročne ciljeve.
Zdravlje: Energija je stabilna, ali osjetljivost na stres ostaje prisutna. Tijelo šalje jasne signale koji se ne mogu ignorirati. Unutarnja ravnoteža postaje ključna tema dana.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U 60. GODINI /
Preminuo nesuđeni američki veleposlanik u Srbiji Mark Brnovich
NOVA SEZONA /
Upoznajte tri nove kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'! Evo tko su one
TIMELESS BEAUTY 2026. /
Dvorana prepuna 'bezvremenskih ljepotica': Koje su od njih kući ponijele istoimenu nagradu?
KAPA DO PODA /
Vlašić je u formi: Pogledajte kako je s dvije sjajne asistencije bacio velikana na koljena
NOVI HRVATSKI PJESNIK /
Počeo je s Nazorom, a zatim prešao na Cesarića: Nigerijanac recitira hrvatsku poeziju kao iz šale
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 01. 2026.