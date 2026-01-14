Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna prošlost ponovno se dotiče sadašnjosti. Osjećaji se produbljuju bez velikih dramatičnih trenutaka. Povezanost se gradi na povjerenju. Intuicija ima glavnu riječ.
Posao: Radno okruženje zahtijeva dodatnu prilagodbu. Odgovornosti se povećavaju, ali i osjećaj svrhe. Stabilnost se gradi postupno. Unutarnja sigurnost jača.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je izraženija. Tijelo reagira na emocije brže nego inače. Smirenost donosi olakšanje.
