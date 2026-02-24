U ovom bunkeru krije se dokaz horora: 'Ljudski život vrijedi tek 10 eura'

Novi Ukrajinski muzej u Berlinu danas je otvorio izložbu u podzemnom bunkeru iz Drugog svjetskog rata. Kustosi su prikupili predmete koji dokumentiraju stvarnost ruske invazije započete prije četiri godine.

Posjetitelji mogu vidjeti ostatke dronova, maketu ruske rakete H-101 te civilni kombi koji je pogodio ruski dron u Hersonu. Na otvorenju je bivša zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maljarova usporedila okrutnost Vladimira Putina s onom nacističkog diktatora.

Izložba se prostire na 300 četvornih metara i prikazuje osobne priče izbjeglica, kao i ruksak s osobnim stvarima spakiranim u svega pet minuta. Ravnatelj muzeja Enno Lenze izložio je i dječje pancirne prsluke, fotografije masakra u Buči te dio rotora helikoptera oborenog u blizini Zmijskog otoka. 'Jedan ljudski život može vrijediti tek deset eura', rekao je Lenze, opisujući cijenu jeftinih napadačkih dronova.

Postav suočava posjetitelje s dilemom koju su kustosi nazvali izborom između 'pomagati ili biti šupak'. Muzejski tim kontinuirano nadopunjuje zbirku predmetima koje volonteri donose izravno s bojišta. Najnoviji eksponat je prometni znak iz Pokrovska, koji je kustosima u ponedjeljak predao pukovnik Volodimir Polevji.