Ovan

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se produbljuju kroz tihe geste i neizgovorene riječi. Osjeća se potreba za stabilnošću i sigurnošću. Prošle nesigurnosti gube snagu. Intimnost poprima ozbiljniji ton.

Posao: U poslovnom okruženju dolazi do pomaka koji nisu odmah vidljivi. Trud iz prethodnog razdoblja počinje davati rezultate. Autoritet se gradi bez potrebe za dokazivanjem. Financijska slika postupno se stabilizira.

Zdravlje: Energija je promjenjiva, ali unutarnja ravnoteža se jača. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreba za povlačenjem postaje izraženija. Regeneracija se odvija na suptilnoj razini.

