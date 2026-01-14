Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 01. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije dolaze u fokus. Neke tajne izlaze na vidjelo. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije. Istina donosi oslobađanje.
Posao: Fokus se stavlja na kontrolu i strategiju. Uočavaju se skrivene prilike. Promjene se odvijaju ispod površine. Snaga se gradi u tišini.
Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Potreba za unutarnjim čišćenjem je naglašena. Tijelo traži ravnotežu.
