Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 01. 2026.

Ljubav: Intenzivne emocije dolaze u fokus. Neke tajne izlaze na vidjelo. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije. Istina donosi oslobađanje.

Posao: Fokus se stavlja na kontrolu i strategiju. Uočavaju se skrivene prilike. Promjene se odvijaju ispod površine. Snaga se gradi u tišini.

Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Potreba za unutarnjim čišćenjem je naglašena. Tijelo traži ravnotežu.