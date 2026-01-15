Dnevni horoskop, Vaga, 15. 01. 2026.

Ljubav: Odnosi se promatraju iz nove perspektive. Ravnoteža između davanja i primanja dolazi u fokus. Emocionalna jasnoća donosi mir. Donose se tihe odluke.

Posao: Suradnje se redefiniraju. Diplomatija donosi prednost. Odluke se donose promišljeno. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise.

Zdravlje: Psihička ravnoteža jača. Tijelo reagira pozitivno na mirnije okruženje. Stres se postupno smanjuje. Energija se stabilizira.