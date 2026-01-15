Dnevni horoskop, Lav, 15. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja se usmjerava na autentične osjećaje. Površni odnosi gube privlačnost. Traži se iskrena razmjena emocija. Samopouzdanje se gradi iznutra.

Posao: Ambicije se preispituju. Fokus se pomiče s vanjskog priznanja na osobno zadovoljstvo. Kreativni potencijal dolazi do izražaja. Autoritet se potvrđuje prirodno.

Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Unutarnji stres se smanjuje. Vitalnost se postupno vraća.