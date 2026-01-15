Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 15. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se analiziraju dublje nego inače. Potreba za jasnoćom u odnosima postaje izražena. Sitni nesporazumi dobivaju rješenje. Povjerenje se učvršćuje.
Posao: Organizacija donosi osjećaj kontrole. Detalji igraju ključnu ulogu. Radna disciplina donosi konkretne rezultate. Financijska pitanja se stabiliziraju.
Zdravlje: Tijelo reagira na mentalno opterećenje. Potreba za rasterećenjem postaje jasna. Ravnoteža se pronalazi kroz rutinu. Osjećaj iscrpljenosti se smanjuje.
